Объем торгов на Мосбирже в сентябре оказался максимальным за всю историю
В сентябре объем торгов на Мосбирже вырос до 162,7 трлн руб. год к году, что стало новым рекордом за всю историю торгов. Об этом говорится в сообщении площадки.
За указанный период суммарный оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми инвестиционными фондами на Мосбирже достиг 2,7 трлн руб. Среднедневной показатель составил 95,2 млрд руб.
В то же время объем торгов облигациями, не считая однодневных, достиг 3,4 трлн руб. Среднедневной оборот торгов этими ценными бумагами составил 122,3 млрд руб. В рамках подобных операций общий объем размещения и выкупа облигаций достиг 1,8 трлн руб., из которых 297 млрд руб. пришлось на однодневные облигации.
На срочном рынке объем торгов составил 14,1 трлн руб., а среднедневной оборот — 505 млрд руб.
На денежном рынке общий объем торгов достиг 124,5 трлн руб., при этом среднедневной объем операций составил 4,4 трлн руб. В этом сегменте объем операций репо с центральным контрагентом достиг 57,6 трлн руб., а объем репо с клиринговыми сертификатами участия — 52,4 трлн руб.
В августе на Мосбирже разместили 99 новых выпусков корпоративных облигаций от 47 эмитентов с совокупным объемом в 867 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций за указанный период достиг 906,1 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 698 млрд руб. Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, составил 2,7 трлн руб., не учитывая однодневные облигации.