Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Акрона» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию.
В качестве даты закрытия реестра на получение дивидендов предлагается установить 9 декабря. Общее собрание акционеров компании состоится 28 ноября в заочном формате.
13 октября стало известно, что «Акрон» за девять месяцев 2025 г. нарастил товарный выпуск продукции до 6,8 т. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Производство минеральных удобрений за отчетный период выросло на 6,9% и достигло 5,4 т. Выпуск промышленной продукции возрос на 22,7% год к году и составил 1,1 т.
27 мая «Акрон» разместил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 г. Выручка группы выросла на 30% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 66,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в первом квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. в первом квартале 2025 г. Чистый долг упал на 5% и составил 98,605 млрд руб. Объем производства вырос на 11% до 2,338 млн т.