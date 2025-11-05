Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

27 мая «Акрон» разместил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 г. Выручка группы выросла на 30% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 66,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в первом квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. в первом квартале 2025 г. Чистый долг упал на 5% и составил 98,605 млрд руб. Объем производства вырос на 11% до 2,338 млн т.