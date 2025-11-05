Чистая прибыль BMW выросла втрое в III квартале 2025 года
По итогам III квартала 2025 г. чистая прибыль BMW выросла более чем в 3,6 раза, составив 1,7 млрд евро после 476 млн евро в прошлом году. Это следует из отчетности автоконцерна.
EBIT (промежуточный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов) за квартал вырос на 33,3% до 2,26 млрд евро. Маржа EBIT составила 7,2% по сравнению с 2,6% в прошлом году.
Выручка компании за квартал снизилась до 32,31 млрд евро после 32,41 млрд евро в прошлом году.
Главный финансовый директор BMW Вальтер Мертль отметил, что в Европе продажи машин за девять месяцев 2025 г. выросли на 9,3%, в США – на 24,9%. Розничные продажи в Китае не оправдали ожиданий компании, указал Мертль.
В ноябре 2024 г. Reuters писал, что прибыль немецкого автопроизводителя BMW по результатам III квартала 2024 г. снизилась на 61% на фоне слабых продаж в Китае и технических проблем у ряда моделей.