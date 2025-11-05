НКХП может выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев

Чистая прибыль компании в первой половине 2025 г. составила 884 млн руб. и упала на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Выручка снизилась с 5,4 млрд до 2,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 3,6 млрд до 612 млн руб. На уплату дивидендов и других платежей в пользу собственников в этом году было направлено 710 млн руб., тогда как в первом полугодии прошлого года показатель составлял 1,9 млрд.