НКХП может выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев
Совет директоров ПАО »Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) 6 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях собранию акционеров по размеру дивидендов за девять месяцев 2025 г. и порядку их выплат.
30 сентября акционеры НКХП утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 6,54 руб. на обыкновенную акцию.
Чистая прибыль компании в первой половине 2025 г. составила 884 млн руб. и упала на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Выручка снизилась с 5,4 млрд до 2,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 3,6 млрд до 612 млн руб. На уплату дивидендов и других платежей в пользу собственников в этом году было направлено 710 млн руб., тогда как в первом полугодии прошлого года показатель составлял 1,9 млрд.
НКХП зарегистрирован в 1996 г. в Новороссийске. Входит в Объединенную зерновую компанию. Предприятие занимается портовой перевалкой зерновых культур, транспортно-экспедиционным обслуживанием грузов и производством готовой продукции из пшеницы.