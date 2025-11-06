Основная сессия торгов на Мосбирже открылась ростом индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост индексов. По состоянию на 10:01 мск индекс площадки вырос на 0,4% и достиг 2557,13 пункта, индекс РТС увеличился на 0,4% до 992,2 пункта.
Подорожали акции ПИК (+3,1%), ВТБ (+1,4%), «Интер РАО» (+0,8%), МКПАО «ВК» (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), «Северстали» (+0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), «ММК» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%), «Русала» (+0,5%), «Лукойла» (+0,4%), «Роснефти» (+0,4%), Мосбиржи (+0,4%). Подешевели бумаги «Новатэка» (-0,1%).
6 ноября в начале торгов утренней сессии на Мосбирже индекс торговой площадки возрос на 3% и составил 2554,91 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции ПИК (+0,7%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,7%), МКПАО «ВК» (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), ПАО «Полюс» (+0,6%), «Лукойла» (+0,5%), «Интер РАО» (+0,5%), «Татнефти» (+0,4%), ВТБ (+0,4%), «Фосагро» (+0,3%), «Сургутнефтегаза» (+0,2%), МКПАО «Яндекс» (+0,2%), «ММК» (+0,2%), АФК «Система» (+0,2%).