Основная сессия торгов на Мосбирже открылась ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост индексов. По состоянию на 10:01 мск индекс площадки вырос на 0,4% и достиг 2557,13 пункта, индекс РТС увеличился на 0,4% до 992,2 пункта.