Совет директоров «Диасофта» одобрил новую дивидендную политику

Ведомости

Совет директоров «Диасофт» на заседании единогласно утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике. Содержание документа не разглашается.

По действующей политике, компания направляет на дивиденды не менее 80% EBITDA за периоды до марта 2026 г. и не менее 50% начиная с отчетности за 2027 г.

В июне инвестиционная группа «Атон» сообщала, что «Диасофт» рассматривает возможность снижения базы для расчета дивидендов в 2025 г. и есть вероятность снижения коэффициента выплат с 80% до 50% EBITDA при их расчете за текущий год.

12 августа «Диасофт» опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 г. Выручка компании выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. На 30 июня 2025 г. показатель достиг 2,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 252,9 млн руб. Законтрактованная выручка выросла на 23% год к году до 23,9 млрд руб. Показатель EBITDA зафиксировался на уровне 421,3 млн руб.

