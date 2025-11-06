Совет директоров «Диасофта» одобрил новую дивидендную политику

12 августа «Диасофт» опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 г. Выручка компании выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. На 30 июня 2025 г. показатель достиг 2,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 252,9 млн руб. Законтрактованная выручка выросла на 23% год к году до 23,9 млрд руб. Показатель EBITDA зафиксировался на уровне 421,3 млн руб.