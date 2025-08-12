«Диасофт» нарастил выручку на 12% за I квартал
Чистая прибыль бизнеса составила 252,9 млн руб. Законтрактованная выручка выросла на 23% по сравнению с результатом в первом квартале 2024 фингода до 23,9 млрд руб. В «Диасофте» это объяснили высоким спросом на продукты и услуги компании. Показатель EBITDA зафиксировался на уровне 421,3 млн руб.
В конце июня стали известны результаты «Диасофта» за 2024 фингод, который закончился 31 марта 2025 г. Выручка по МСФО компании-разработчика достигла 10,1 млрд руб., увеличившись в сравнении с 2023 г. на 10%. Бизнес тогда посчитал, что объем выручки зависел от таких факторов, как перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 фингод, задержка импортозамещения в средних и малых банках. Повлияли также длинные циклы продаж на новых рынках.