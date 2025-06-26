Выручка «Диасофта» по МСФО увеличилась на 10% в 2024 финансовом году

Выручка по МСФО компании-разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора «Диасофт» достигла 10,1 млрд руб. в 2024 финансовом году (закончился 31 марта 2025 г.). Рост показателя в сравнении с 2023 г. составил 10%, следует из данных организации. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 2,4 млрд руб.