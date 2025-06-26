Выручка «Диасофта» по МСФО увеличилась на 10% в 2024 финансовом году
Выручка по МСФО компании-разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора «Диасофт» достигла 10,1 млрд руб. в 2024 финансовом году (закончился 31 марта 2025 г.). Рост показателя в сравнении с 2023 г. составил 10%, следует из данных организации. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 2,4 млрд руб.
Как отметила компания, объем выручки зависел от таких факторов, как перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 фингод, задержка импортозамещения в средних и малых банках. Повлияли также длинные циклы продаж на новых рынках.
Законтрактованная выручка бизнеса возросла до 21,7 млрд руб. Эта сумма выше на 13%, чем уровень показателя по итогам предыдущего года (19,2 млрд руб.). Уменьшение EBITDA на 24,7% (2,9 млрд руб.) в пресс-службе объяснили расширением компании и увеличением количества сотрудников.
В марте 2025 г. стало известно, что «Диасофт» рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций в размере 2% от выпуска ценных бумаг. В компании сообщили, что привлеченные средства будут использованы для разработки новых продуктов.