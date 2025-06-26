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Выручка «Диасофта» по МСФО увеличилась на 10% в 2024 финансовом году

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Выручка по МСФО компании-разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора «Диасофт» достигла 10,1 млрд руб. в 2024 финансовом году (закончился 31 марта 2025 г.). Рост показателя в сравнении с 2023 г. составил 10%, следует из данных организации. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 2,4 млрд руб.

Как отметила компания, объем выручки зависел от таких факторов, как перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 фингод, задержка импортозамещения в средних и малых банках. Повлияли также длинные циклы продаж на новых рынках.

Законтрактованная выручка бизнеса возросла до 21,7 млрд руб. Эта сумма выше на 13%, чем уровень показателя по итогам предыдущего года (19,2 млрд руб.). Уменьшение EBITDA на 24,7% (2,9 млрд руб.) в пресс-службе объяснили расширением компании и увеличением количества сотрудников.

В марте 2025 г. стало известно, что «Диасофт» рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций в размере 2% от выпуска ценных бумаг. В компании сообщили, что привлеченные средства будут использованы для разработки новых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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