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«Диасофт» рассматривает проведение дополнительной эмиссии акций

Ведомости

Один из крупнейших разработчиков и поставщиков программного обеспечения (ПО) для российского финансового сектора «Диасофт» рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций в размере 2% от выпуска ценных бумаг. Об этом компания сообщает на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Денежные средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов», – поясняется в сообщении.

28 декабря 2024 г. акционеры «Диасофта» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев в размере 45 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов направили 472,5 млн руб. чистой прибыли компании. Пояснялось, что оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не будет распределена и останется в распоряжении компании.

Аналитики рассказывали, что выплаты дивидендов IT-компаниями – это феномен российского рынка. Они обычно предлагают доходность не выше 2%. Причины этого эксперты «Ведомостей» видят в необходимости привлечения розничных инвесторов и ограниченного количества проектов для реинвестирования прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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