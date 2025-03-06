«Диасофт» рассматривает проведение дополнительной эмиссии акций

28 декабря 2024 г. акционеры «Диасофта» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев в размере 45 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов направили 472,5 млн руб. чистой прибыли компании. Пояснялось, что оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не будет распределена и останется в распоряжении компании.