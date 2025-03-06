«Диасофт» рассматривает проведение дополнительной эмиссии акций
Один из крупнейших разработчиков и поставщиков программного обеспечения (ПО) для российского финансового сектора «Диасофт» рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций в размере 2% от выпуска ценных бумаг. Об этом компания сообщает на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Денежные средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов», – поясняется в сообщении.
28 декабря 2024 г. акционеры «Диасофта» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев в размере 45 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов направили 472,5 млн руб. чистой прибыли компании. Пояснялось, что оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не будет распределена и останется в распоряжении компании.
Аналитики рассказывали, что выплаты дивидендов IT-компаниями – это феномен российского рынка. Они обычно предлагают доходность не выше 2%. Причины этого эксперты «Ведомостей» видят в необходимости привлечения розничных инвесторов и ограниченного количества проектов для реинвестирования прибыли.