Зачем IT-компании платят дивиденды

Зачем IT-компании платят дивидендыСреди причин – привлечение розничных инвесторов и ограниченное количество проектов для реинвестирования прибыли
Российские публичные IT-компании, акции которых обращаются на Московской бирже, как правило, предлагают акционерам дивидендную доходность не выше 2%. В то время как у других эмитентов показатель может находиться на уровне 10–11%. Аналитики относят эмитентов из IT–сектора к компаниям роста, которые, как правило, направляют прибыль на инвестиционные программы. Поэтому выплаты акционерам, даже небольшие, эксперты называют феноменом российского рынка.
К классическим IT-компаниям аналитики относят шесть эмитентов на российском рынке акций – это Positive Technologies, «Группу Астра», «Диасофт», Arenadata, Iva Technologies и «Софтлайн». Это эмитенты, основную выручку которым приносит разработка и продажа программного обеспечения, либо его дистрибуция.
Любовь розницы
Выплата дивидендов, в том числе компаниями роста, является важным фактором инвестиционной привлекательности на российском фондовом рынке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Одна из основных причин для выплаты дивидендов – чисто психологическая, и характерна именно для отечественного рынка, говорит директор по работе с клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров, – все российские инвесторы любят дивиденды. Компании это понимают и часто прописывают небольшие выплаты, просто чтобы порадовать своих миноритариев, объясняет эксперт. Хотя идей и возможностей для инвестирования прибыли у эмитентов может быть достаточно, они уверены, что с дивидендами частные инвесторы будут «любить» их больше.
Причина «любви» инвесторов к дивидендам в том, что им так легче сравнить доходность, в данном случае от дивидендов ценных бумаг, с доходностью более понятного инструмента, например, депозита, в котором «процент капает постоянно», объясняет Петров. Именно поэтому, по его словам, многие эмитенты, когда ставка ЦБ была на спокойном уровне около 10%, торговались с сопоставимой дивидендной доходностью.
Для миноритариев дивиденды также становятся важным фактором, когда темпы роста компании начинают входить в фазу притормаживания, добавляет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Готовность делиться прибылью с акционерами еще на этапе бурного роста становится все более знаковой при переходе бизнеса в зрелую фазу, объясняет эксперт. Ориентиры по прибыли аналитиков и самих компаний позволяют инвесторам оценить будущие дивидендные потоки. Как следствие, инвесторы чувствуют себя более комфортно при инвестициях на длительные сроки и меньше переживают за то, что происходит на рынке. Локтюхов добавляет, что, по его мнению, трейдеров, которые торгуют каждый день, на рынке все же меньше, чем долгосрочных инвесторов.
Растущие IT-компании стоят очень дорого, на уровне нескольких выручек, продолжает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В этом случае для обеспечения дивидендной доходности в привычные для российского рынка 10% компания должна делать выплаты, намного превышающие всю прибыль. Соответственно, чтобы дивидендная доходность IT-компаний была интересна инвесторам и конкурентоспособна с дивидендными аристократами, рассуждает Делицын, они должны вырасти в несколько раз и притормозить с темпами роста, чтобы стоить 2–3 выручки, а не 10. Эту идею они и объясняют инвесторам – для более существенной дивидендной доходности надо ждать, то есть инвестировать долгосрочно, резюмировал Делицын.
Дивидендные выплаты могут быть привлекательны и для институциональных инвесторов, считает аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко. Дивиденды вполне могут являться основой доходности в соответствии со стратегией институционала, поэтому постоянные выплаты повышают привлекательность акций IT-компаний для «крупного капитала», объясняет она. Эмитенты в свою очередь с помощью институционалов увеличивают стабильность акций, что на волатильном рынке является дополнительным плюсом, резюмировала Нестеренко.
Российские IT-компании платят дивиденды, чтобы продемонстрировать финансовую устойчивость и внимание к приоритетам фондового рынка, считает Делицын. По его словам, IT-компании компенсируют возможный дисконт за повышенные региональные риски премией за образцовое финансовое состояние. Эмитенты посылают сигнал акционерам, что в состоянии платить дивиденды, но небольшие, потому что главным приоритетом все же является рост, рассуждает эксперт. Причина это роста уже общеизвестна и обсуждена – это исключительно благоприятные внешние условия в виде импортозамещения и ухода западных вендоров, резюмировал эксперт.
Еще одна причина выплат дивидендов заключается в том, что мажоритарный акционер, который много лет работал над своим бизнесом, хочет получать хоть какой-то пассивный доход со своей бизнеса, добавил Петров. Дивиденды – это один из наиболее справедливых как для мажоритариев, так и для миноритариев способов распределения доходов, соглашается Локтюхов.
В большинстве своем российские IT-компании не имеют долговой нагрузки и зарабатывают больше, чем успевают инвестировать, говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров. В такой ситуации, по его словам, эмитентам имеет смысл выплачивать дивиденды для привлечения розничного инвестора.
Практически все IT-компании работают с очень высокой рентабельностью, обращает внимание Петров. В определенный период времени бизнес может дойти до такого масштаба, что идей или возможностей для реинвестирования своей прибыли с приемлемой рентабельностью практически не останется, говорит эксперт. Тогда, по его словам, компания может начать платить дивиденды, но, как правило, с невысокой доходностью, потому что все же продолжает расти.
Подавляющее количество публичных IT-компаний занимается сейчас в большей степени масштабированием продаж, импортозамещением ушедших с российского рынка игроков, а также улучшением эффективности бизнеса, соглашается с коллегой Нестеренко. Создание концептуально новых продуктов не видится фокусом развития в отрасли в широком смысле, речь идет больше о доработке и расширении функционала текущих продуктов, объясняет она. С ростом масштаба деятельности уменьшается себестоимость продажи одной услуги, рассуждает, эксперт, соответственно, компании меньше тратят на инвестиции в развитие роста в процентном соотношении к выручке.
Уменьшение себестоимости «единицы продукции» приводит к положительному свободному денежному потоку, несмотря на классическое отношение к IT-компаниям как к компаниям роста с высокой потребностью в ликвидности на развитие, продолжает Нестеренко. Эффективное использование растущего свободного денежного потока может быть нетривиальной задачей для участников рынка, говорит эксперт. Объем реинвестирования, как на старте развития, уже не требуется, а интересные конкуренты могут стоить относительно дорого с учетом альтернативных инвестиций. Очень похоже, что на рынке публичных IT-компаний настал тот этап, когда существенных объемов инвестиций в новые продукты кажется не столь эффективным, но масштаб еще недостаточен для сопоставимых с «голубыми фишками» объемов дивидендных выплат.
Также несколько IPO последних лет было проведено в том числе для реализации опционных программ для сотрудников, добавляет Нестеренко. Поэтому для сохранения лояльности сотрудников прямые выплаты дивидендов могут быть очень полезны, говорит она.
Директор по инвестициям «Ренессанс капитала» Игорь Даниленко считает, что компании роста должны либо инвестировать в рост, либо покупать собственные акции на бирже, если они глубоко недооценены. Если бизнес растет более 30% в год, то выплата больших дивидендов противоречит интересам акционеров в широком смысле, говорит эксперт. Дивиденды российских IT-компаний Даниленко называет феноменом и попыткой работать с ожиданиями розничных инвесторов. С точки зрения эффективного использования капитала, по его мнению, выплата больших дивидендов растущими IT-компаниями выглядит неочевидно.
Зрелый подход
Компания всегда платила дивиденды на ежеквартальной основе на протяжении десятков лет, говорит генеральный директор «Диасофт» Александр Глазков. По его словам, решение платить дивиденды никак не влияет на рост компании. Высокая рентабельность бизнеса создает достаточную массу денег, которую можно направлять как на инвестиции, так и на дивиденды, объяснил топ–менеджер. По его словам, это влияет на рыночную стоимость компании: оценивать эмитента только по его росту недостаточно, нужно смотреть на способность выплачивать дивиденды. Так или иначе компания должна уметь генерировать прибыль, а акционеры, которые вложились в компанию, должны эту прибыль получать, добавил Глазков. По его словам, «это нормальный, здоровый бизнес со зрелым подходом».
Сначала в компании принимается решение об инвестициях, затем – о выплате дивидендов, продолжил Глазков. В рамках IPO, которое завершилось на Мосбирже 13 февраля этого года, эмитент привлек около 4 млрд руб. в формате cash-in. С учетом этого на осознанную, управляемую инвестиционную программу в 2024–2025 гг. денежных средств достаточно, уверен Глазков. В 2024 г. «Диасофт» увеличил инвестиции более чем в два раза по сравнению с двумя годами ранее. По словам Глазкова, «наращивать инвестиции еще больше нецелесообразно».
Рациональность выплат дивидендов заключается в особенности текущего российского фондового рынка, говорит финансовый директор «Группы Астра» Елена Бородкина: существенная часть торгов приходится на розничных инвесторов. Но дивидендные выплаты компаний роста должны коррелировать с макроэкономической ситуацией и отвечать планам компании по инвестированию в долгосрочное развитие бизнеса, то есть всегда необходим баланс между ростом компании и выплатами инвесторам. Этот баланс должен систематически поддерживаться с учетом быстроменяющейся рыночной конъюнктуры, резюмировала Бородкина.
Успешная компания должна делиться прибылью с акционерами, выплачивая дивиденды, говорит директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. По его словам, в текущих условиях это также является значимым фактором инвестиционной привлекательности компании, в первую очередь для розничных инвесторов. Это позволяет расширять круг совладельцев компании и людей, готовых участвовать в развитии бизнеса, что в результате усиливает бренд и помогает реализовывать амбициозные планы роста компании, резюмировал Мариничев.
Выплата дивидендов служит сигналом для инвесторов о том, что менеджмент уверен в будущем компании, ее финансовой устойчивости и в росте ее капитализации, говорит руководитель отдела по работе с инвесторами IVA Technologies Алиса Казначевская. По ее словам, практика выплат дивидендов даже для быстрорастущих компаний соответствует текущим ожиданиям рынка. С учетом высокой рентабельности бизнеса, выплата дивидендов не окажет влияния на темпы роста компании. Собрание акционеров IVA Technologies выплатило дивиденды за 9 месяцев 2023 г., но не распределило прибыль за 2023 г. Согласно заявлениям менеджмента, по итогам 2024 г. компания планирует выплату дивидендов.
Согласно дивидендной политике, «Софтлайн» планирует делать выплаты впервые по итогам 2024 г. Прошлый год был для компании трансформационным – менеджмент реструктуризировал бизнес и после этого вывел эмитента на биржу, объясняет директор по связям с инвесторами Александра Мельникова. Сейчас «Софтлайн» находится на стадии активного роста, много инвестирует в перспективные проекты, которые обеспечивают развитие и увеличение стоимости бизнеса.
«Софтлайн» – это действительно компания роста, для финансирования которого использует максимальную часть свободного денежного потока, продолжает Мельникова. Но менеджмент слышит и тех, кто считает, что выплаты необходимы, добавляет она: некоторые из текущих акционеров не готовы инвестировать в компанию без перспективы дивидендов, добавляет она. Чистая прибыль ПАО «Софтлайн» за 9 месяцев 2024 г. превысила 1,5 млрд руб. Это создает уверенную базу для выплаты дивидендов за 2024 г., уверена Мельникова.
Компании «новой экономики» смогли найти баланс между инвестициями в рост и разработку продуктов с одной стороны и распределением прибыли своим акционерам с другой, утверждает директор по связям с инвесторами группы Arenadata Екатерина Бушуева. Частным инвесторам, доминирующим в оборотах биржевых торгов, важно получать «осязаемый доход», а не только видеть рост стоимости бумаг, даже если дивидендная доходность составляет всего несколько процентов. Группа пока не выплачивала дивиденды после IPO, завершившегося в начале октября. Но согласно дивидендной политике Arenadata, менеджмент планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов.
Московская биржа рассчитывает индекс информационных технологий. Помимо классических IT-компаний, туда входят Ozon, VK, Headhunter, и «Яндекс». Ozon и VK пока не выплачивали дивиденды. «Яндекс» в сентябре впервые в своей корпоративной истории утвердил дивиденды – за первое полугодие 2024 г. 80 руб. на акцию (дивдоходность на уровне 2%). Headhunter вернулся к выплатам дивидендов после переезда с Кипра в САР Калининградской области. Акционеры компании 9 декабря приняли решение распределить около 100% скорректированной чистой прибыли за 2021–2024 гг. и выплатить 907 руб. на бумагу (дивдоходность около 20%).
«Яндекс» остается компанией роста и продолжает инвестировать в развитие новых и существующих сервисов и технологий, сказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, выплата дивидендов повышает инвестиционную привлекательность акций в глазах розничных инвесторов и компания видит такой запрос в текущих реалиях рынка. Дивидендная политика «Яндекса» предполагает выплату дивидендов на полугодовой основе. Размер предложенных дивидендов должен учитывать баланс между продолжением активного роста и ожиданиями рынка, объяснил представитель: поэтому такие решения всегда будут приниматься с учетом множества факторов. Это динамика финансовых результатов, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста, показатели долга и уровень рыночной конкуренции.
Российский рынок e-commerce по-прежнему растет на 30-40% в год и одновременно консолидируется, говорит представитель Ozon. На этом фоне компания стремится обеспечить базу для долгосрочного роста и занять устойчивые рыночные позиции. Поэтому Ozon продолжает инвестиции в логистику и развитие платформы, расширяя лояльную аудиторию и повышая удобство доставки. Вопрос о выплате дивидендов будет актуален, когда возможности быстрого роста будут исчерпаны, говорит представитель. В 2024 г. в компании планируют сохранить положительную рентабельность по EBITDA и положительный операционный денежный поток.
Высокоэффективная бизнес модель с рентабельностью EBITDA стабильно выше 50% и способность генерировать значительный денежный поток позволяют распределять дивиденды, что компания исторически всегда и делала, сказал «Ведомостям» представитель Headhunter. В конце этого года компания планирует распределить особый дивиденд, по сути накопленный за три года кэш, который не было технической возможности выплатить, добавил он. В дальнейшем эмитент планирует придерживаться дивидендной политики, предполагающей распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. При этом в компании руководствуются стратегией выплачивать своим акционерам все денежные средства, не использующиеся для финансирования текущей деятельности и долгосрочного развития, резюмировал представитель.
В VK действует принятая в августе 2023 г. советом директоров дивидендная политика компании, напомнил «Ведомостям» ее представитель. Но в 2023 г. совет директоров не принимал решения о выплате дивидендов.