Зачем IT-компании платят дивиденды

Для миноритариев дивиденды также становятся важным фактором, когда темпы роста компании начинают входить в фазу притормаживания, добавляет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Готовность делиться прибылью с акционерами еще на этапе бурного роста становится все более знаковой при переходе бизнеса в зрелую фазу, объясняет эксперт. Ориентиры по прибыли аналитиков и самих компаний позволяют инвесторам оценить будущие дивидендные потоки. Как следствие, инвесторы чувствуют себя более комфортно при инвестициях на длительные сроки и меньше переживают за то, что происходит на рынке. Локтюхов добавляет, что, по его мнению, трейдеров, которые торгуют каждый день, на рынке все же меньше, чем долгосрочных инвесторов.