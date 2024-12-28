Акционеры «Диасофта» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев

Всего на выплату дивидендов будет направлено 472,5 млн руб. чистой прибыли компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указано 8 января 2025 г. Для номинального держателя и являющегося профучастником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, зарегистрированных в реестре акционеров, выплаты будут произведены не позднее 22 января. Для других зарегистрированных в реестре акционеров установлен срок не позднее 12 февраля 2025 г.