Акционеры «Диасофта» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев
Акционеры ПАО «Диасофт» приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 472,5 млн руб. чистой прибыли компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указано 8 января 2025 г. Для номинального держателя и являющегося профучастником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, зарегистрированных в реестре акционеров, выплаты будут произведены не позднее 22 января. Для других зарегистрированных в реестре акционеров установлен срок не позднее 12 февраля 2025 г.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не будет распределена и останется в распоряжении компании.
Выручка финтех-компании «Диасофт» по МСФО за 2023 г. выросла на 27,1% год к году, составив 9,14 млрд руб. Чистая прибыль компании за прошлый год достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%.
27 декабря Совет директоров ПАО «Евротранс» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 6,48 руб. на акцию.