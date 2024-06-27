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Выручка «Диасофта» за 2023 год выросла на 27,1%

Ведомости

Выручка финтех-компании «Диасофт» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% и достигла 9,14 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость акций «Диасофта» в 11:50 мск составила 5688 руб. – на 0,56% меньше, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,61% до 3132,43 пункта, IT-индекс увеличился на 0,7% до 3892,85 п. 

Торги акциями «Диасофта» на Мосбирже начались 13 февраля. С того дня котировки компании снизились на 9,71%. Основной индикатор российского фондового рынка за это время потерял 3,75%, IT-индекс – вырос на 19,01%.

EBITDA «Диасофта» по итогам прошедшего года выросла на 27% г/г и составила 3,91 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.

Чистая прибыль компании за 2023 г. достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.

28 мая совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2023 г. в размере 300,3 млн руб. или 28,6 руб. на акцию. Дату отсечки предложили установить на 9 июня. Дивидендная доходность акций с учетом текущих котировок может составить 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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