Выручка «Диасофта» за 2023 год выросла на 27,1%

EBITDA «Диасофта» по итогам прошедшего года выросла на 27% г/г и составила 3,91 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.