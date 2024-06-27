Выручка «Диасофта» за 2023 год выросла на 27,1%
Выручка финтех-компании «Диасофт» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% и достигла 9,14 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Торги акциями «Диасофта» на Мосбирже начались 13 февраля. С того дня котировки компании снизились на 9,71%. Основной индикатор российского фондового рынка за это время потерял 3,75%, IT-индекс – вырос на 19,01%.
EBITDA «Диасофта» по итогам прошедшего года выросла на 27% г/г и составила 3,91 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.
Чистая прибыль компании за 2023 г. достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.
28 мая совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2023 г. в размере 300,3 млн руб. или 28,6 руб. на акцию. Дату отсечки предложили установить на 9 июня. Дивидендная доходность акций с учетом текущих котировок может составить 0,5%.