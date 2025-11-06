Эмитентов могут обязать платить дивиденды владельцам расписок на спецсчета
Эмитенты с действующими программами депозитарных расписок должны при выплате дивидендов перечислять их не только акционерам, но и владельцам расписок, пополняя «обменный фонд» на счетах типа «С». Такое мнение выразил Минфин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с письмом, направленным ведомством в кабмин в октябре.
Соответствующий законопроект находится в стадии разработки. Нормы затронут правоотношения, возникшие после их вступления в силу.
Собеседник издания уточнил, что Минфин также предлагает предусмотреть для эмитентов, которые не выплатили дивиденды владельцам депозитарных расписок, механизм взноса в федеральный бюджет 50% от суммы неисполненных обязательств. При этом уплата взноса не освободит эмитента от исполнения обязательства выплатить дивиденды.
По словам источника, Минэкономразвития выразило опасения, что придание обратной силы положениям о взносе по невыплаченным дивидендам может противоречить правовой позиции Конституционного суда. Ведомство предложило в качестве компромисса рассмотреть механизм, при котором в случае невыплаты дивидендов иностранному лицу в бюджет перечисляется платеж в размере налога, подлежащего удержанию при выплате дивидендов.
В апреле 2022 г. был принят закон, по которому российские АО должны закрыть депозитарные программы с зарубежным листингом или обосновать их необходимость в правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По прекращенным программам депозитарных расписок дивиденды на часть акций не выплачиваются и действует специальный порядок их получения после конвертации расписок в акции. Эмитентов, которые получили разрешение продлить программы, ограничения на выплату дивидендов держателям депозитарных расписок не затронули.
В обращении Минфина говорится, что основная сумма невыплаченных российскими эмитентами дивидендов приходится на расписки, которыми владеют иностранные инвесторы. Обязательства перед ними должны исполняться с использованием счетов «С».
7 августа «Ведомости» писали, что Центробанк разрешил использовать средства со спецсчетов типа «С» в сделках по обмену заблокированными активами с нерезидентами. Совет директоров регулятора внес изменения в режим счетов «С», где с 2022 г. в ответ на санкции блокируются ценные бумаги и деньги недружественных нерезидентов.