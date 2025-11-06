Эмитентов могут обязать платить дивиденды владельцам расписок на спецсчета

В апреле 2022 г. был принят закон, по которому российские АО должны закрыть депозитарные программы с зарубежным листингом или обосновать их необходимость в правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По прекращенным программам депозитарных расписок дивиденды на часть акций не выплачиваются и действует специальный порядок их получения после конвертации расписок в акции. Эмитентов, которые получили разрешение продлить программы, ограничения на выплату дивидендов держателям депозитарных расписок не затронули.