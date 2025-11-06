Выручка ОАК за девять месяцев выросла почти в два раза

28 апреля ОАК опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2024 г. Убыток корпорации составил 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г. Выручка выросла на 13% до 539 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2024 г. долгосрочные обязательства ОАК составляли 882 млрд руб.