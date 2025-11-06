Выручка ОАК за девять месяцев выросла почти в два раза
Выручка ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. выросла в 1,96 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 201,1 млрд руб.
Убыток компании за отчетный период составил 0,89 млрд руб. против убытка 18,92 млрд руб. в прошлом году.
Кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2025 г. составила 915,1 млрд руб., в том числе долгосрочная 247,6 млрд руб. и краткосрочная – 667,5 млрд руб.
28 апреля ОАК опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2024 г. Убыток корпорации составил 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г. Выручка выросла на 13% до 539 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2024 г. долгосрочные обязательства ОАК составляли 882 млрд руб.
ОАК была создана в 2006 г. Корпорация объединяет более 30 предприятий авиапромышленного комплекса России и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и «МС-21». Компания входит в перечень стратегических организаций.