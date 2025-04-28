Убыток ОАК по итогам 2024 года сократился на 60%
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Убыток составил 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г., следует из отчета компании.
Выручка корпорации за прошлый год выросла на 13%, достигнув 539 млрд руб.
Валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. в 2023 г.
По состоянию на 31 декабря 2024 г. долгосрочные обязательства корпорации составили 882 млрд руб.
В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что чистый убыток ОАК составил 18,9 млрд руб. за девять месяцев прошлого года по РСБУ против прибыли в размере почти 6,4 млрд руб. годом ранее.