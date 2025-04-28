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Убыток ОАК по итогам 2024 года сократился на 60%

Ведомости

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Убыток составил 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г., следует из отчета компании.

  • Выручка корпорации за прошлый год выросла на 13%, достигнув 539 млрд руб.

  • Валовая прибыль увеличилась до 77,9 млрд руб. против 40,3 млрд руб. в 2023 г.

  • По состоянию на 31 декабря 2024 г. долгосрочные обязательства корпорации составили 882 млрд руб.

В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что чистый убыток ОАК составил 18,9 млрд руб. за девять месяцев прошлого года по РСБУ против прибыли в размере почти 6,4 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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