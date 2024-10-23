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ОАК получила чистый убыток 18,9 млрд рублей по РСБУ за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») составил 18,9 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. по РСБУ против прибыли в размере почти 6,4 млрд руб. годом ранее, следует из промежуточной отчетности компании.

Выручка компании увеличилась на 14% до 102 млрд руб., тогда как убыток от продаж составил 8,3 млрд руб. против прибыли в 824 млн руб. за январь – сентябрь 2023 г. Убыток по валовой прибыли составил 10,3 млрд руб., снизившись на 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 840,7 млрд руб. против 543,3 млрд руб. на конец 2023 г. Краткосрочные обязательства были на уровне 599 млрд руб. против 610 млрд руб.

5 сентября ОАК и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о поставках 37 российских самолетов. Речь идет о поставках 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Согласно подписанному документу, самолеты передадут авиакомпании через лизингодателя в срок до 2035 г. 4 сентября АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Соглашение закрепило основные условия поставки в 2027-2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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