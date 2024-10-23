ОАК получила чистый убыток 18,9 млрд рублей по РСБУ за девять месяцев 2024 года
Выручка компании увеличилась на 14% до 102 млрд руб., тогда как убыток от продаж составил 8,3 млрд руб. против прибыли в 824 млн руб. за январь – сентябрь 2023 г. Убыток по валовой прибыли составил 10,3 млрд руб., снизившись на 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 840,7 млрд руб. против 543,3 млрд руб. на конец 2023 г. Краткосрочные обязательства были на уровне 599 млрд руб. против 610 млрд руб.
5 сентября ОАК и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о поставках 37 российских самолетов. Речь идет о поставках 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Согласно подписанному документу, самолеты передадут авиакомпании через лизингодателя в срок до 2035 г. 4 сентября АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Соглашение закрепило основные условия поставки в 2027-2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.