ОАК получила чистый убыток 18,9 млрд рублей по РСБУ за девять месяцев 2024 года

5 сентября ОАК и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о поставках 37 российских самолетов. Речь идет о поставках 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Согласно подписанному документу, самолеты передадут авиакомпании через лизингодателя в срок до 2035 г. 4 сентября АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Соглашение закрепило основные условия поставки в 2027-2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.