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«Ираэро» и ОАК договорились о поставках 37 российских самолетов

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о поставках 37 российских самолетов, сообщили в ОАК.

Речь идет о поставках 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Согласно подписанному документу, самолеты передадут авиакомпании через лизингодателя в срок до 2035 г.

Генеральный директор ПАО «Яковлев» (системообразующее предприятие дивизиона гражданской авиации ОАК) Андрей Богинский заявил, что это соглашение для российского авиастроения – еще один шаг к формированию стабильного портфеля заказов на 2030-2035 гг. Гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин, в свою очередь, отметил, что компания рада сотрудничать с отечественным производителем и заинтересована в пополнении авиапарка современными гражданскими лайнерами.

Авиакомпания «ИрАэро» является одним из действующих эксплуатантов серийного самолета SSJ-100. На данный момент в ее парке находятся семь таких машин.

В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что программу по выпуску 1000 гражданских самолетов до 2030 г. могут сократить или создать новую стратегию по развитию авиаотрасли. Соответствующую рекомендацию дали в ходе внешнего аудита на заводах ОАК. О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г. 

4 сентября АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ОАК подписали соглашение об условиях поставки  132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Соглашение закрепило основные условия поставки в 2027-2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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