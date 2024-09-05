«Ираэро» и ОАК договорились о поставках 37 российских самолетов
Объединенная авиастроительная корпорация и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о поставках 37 российских самолетов, сообщили в ОАК.
Речь идет о поставках 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Согласно подписанному документу, самолеты передадут авиакомпании через лизингодателя в срок до 2035 г.
Генеральный директор ПАО «Яковлев» (системообразующее предприятие дивизиона гражданской авиации ОАК) Андрей Богинский заявил, что это соглашение для российского авиастроения – еще один шаг к формированию стабильного портфеля заказов на 2030-2035 гг. Гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин, в свою очередь, отметил, что компания рада сотрудничать с отечественным производителем и заинтересована в пополнении авиапарка современными гражданскими лайнерами.
Авиакомпания «ИрАэро» является одним из действующих эксплуатантов серийного самолета SSJ-100. На данный момент в ее парке находятся семь таких машин.
В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что программу по выпуску 1000 гражданских самолетов до 2030 г. могут сократить или создать новую стратегию по развитию авиаотрасли. Соответствующую рекомендацию дали в ходе внешнего аудита на заводах ОАК. О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г.
4 сентября АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Соглашение закрепило основные условия поставки в 2027-2032 гг. воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.