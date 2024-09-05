«Ираэро» и ОАК договорились о поставках 37 российских самолетов

В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что программу по выпуску 1000 гражданских самолетов до 2030 г. могут сократить или создать новую стратегию по развитию авиаотрасли. Соответствующую рекомендацию дали в ходе внешнего аудита на заводах ОАК. О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г.