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ОАК передала Минобороны новую партию самолетов Су-34

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 от Новосибирского авиационного завода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний. В «Ростехе» отметили, что Су-34 «очень востребованы в войсках». На них применяются высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции. Поставки техники идут в Минобороны в полном объеме и своевременно, подчеркнули в госкорпорации.

В предыдущий раз ОАК передала Минобороны новую партию Су-34 в июне 2024 г. Тогда в компании отметили, что предприятия наращивают выпуск самолетов. Для этого совершенствуются технологические и бизнес-процессы, привлекаются дополнительные резервы и новые сотрудники. В частности, на завод в Новосибирске по состоянию на июнь с начала года на работу приняли более 600 человек.

Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов, прикрытых ПВО. Самолет способен выполнять задачи даже при огневом противодействии противника. 

Численность экипажа Су-34 – два человека. Бомбардировщик может развивать скорость до 1900 км/ч, а его максимальная дальность полета (с дозаправкой) составляет 7000 км. Он оснащен авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, а также управляемыми ракетами «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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