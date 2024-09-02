ОАК передала Минобороны новую партию самолетов Су-34
Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний. В «Ростехе» отметили, что Су-34 «очень востребованы в войсках». На них применяются высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции. Поставки техники идут в Минобороны в полном объеме и своевременно, подчеркнули в госкорпорации.
В предыдущий раз ОАК передала Минобороны новую партию Су-34 в июне 2024 г. Тогда в компании отметили, что предприятия наращивают выпуск самолетов. Для этого совершенствуются технологические и бизнес-процессы, привлекаются дополнительные резервы и новые сотрудники. В частности, на завод в Новосибирске по состоянию на июнь с начала года на работу приняли более 600 человек.
Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов, прикрытых ПВО. Самолет способен выполнять задачи даже при огневом противодействии противника.
Численность экипажа Су-34 – два человека. Бомбардировщик может развивать скорость до 1900 км/ч, а его максимальная дальность полета (с дозаправкой) составляет 7000 км. Он оснащен авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, а также управляемыми ракетами «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».