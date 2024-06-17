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«Ростех» сообщил о передаче Минобороны новой партии Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») поставила Минобороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Самолеты производят на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова, авиатехнику после проведения заводских испытаний отправили в войска, рассказали в пресс-службе ОАК.

Бомбардировщики сейчас очень востребованы в зоне военной спецоперации, заявил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. Возможности самолета, как отметил он, позволяют летчикам «эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения».

Предприятия наращивают выпуск самолетов, приводит корпорация слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. С этой целью компания совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства, а также привлекает на заводы новых сотрудников, рассказал он. В Новосибирске, по данным Слюсаря, с начала года на работу приняли более 600 человек.

В июле 2023 г. Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35.

В ноябре прошлого года Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина передал военным очередную партию истребителей Су-35С. В августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым призвал нарастить долю производства новейшего вооружения и отметил, что истребители Су-57 и Су-35 «великолепно зарекомендовали себя».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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