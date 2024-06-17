«Ростех» сообщил о передаче Минобороны новой партии Су-34

Предприятия наращивают выпуск самолетов, приводит корпорация слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. С этой целью компания совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства, а также привлекает на заводы новых сотрудников, рассказал он. В Новосибирске, по данным Слюсаря, с начала года на работу приняли более 600 человек.