«Ростех» сообщил о передаче Минобороны новой партии Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») поставила Минобороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Самолеты производят на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова, авиатехнику после проведения заводских испытаний отправили в войска, рассказали в пресс-службе ОАК.
Бомбардировщики сейчас очень востребованы в зоне военной спецоперации, заявил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. Возможности самолета, как отметил он, позволяют летчикам «эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения».
Предприятия наращивают выпуск самолетов, приводит корпорация слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. С этой целью компания совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства, а также привлекает на заводы новых сотрудников, рассказал он. В Новосибирске, по данным Слюсаря, с начала года на работу приняли более 600 человек.
В июле 2023 г. Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35.
В ноябре прошлого года Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина передал военным очередную партию истребителей Су-35С. В августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым призвал нарастить долю производства новейшего вооружения и отметил, что истребители Су-57 и Су-35 «великолепно зарекомендовали себя».