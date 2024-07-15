ОАК передала Минобороны первую партию истребителей МиГ-31 в 2024 году

В июне ОАК поставила партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты производят на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. В июле 2023 г. первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35.