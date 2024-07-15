ОАК передала Минобороны первую партию истребителей МиГ-31 в 2024 году
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в этом году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Об этом сообщается на сайте корпорации.
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию», – говорится в сообщении.
В ОАК добавили, что после наземных и летных испытаний самолеты направят к местам постоянного базирования. Как сообщает пресс-служба корпорации, МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях.
В июне ОАК поставила партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты производят на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. В июле 2023 г. первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35.