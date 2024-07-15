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ОАК передала Минобороны первую партию истребителей МиГ-31 в 2024 году

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в этом году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию», – говорится в сообщении.

В ОАК добавили, что после наземных и летных испытаний самолеты направят к местам постоянного базирования. Как сообщает пресс-служба корпорации, МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях.

В апреле этого года ОАК также передала первую партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Согласно сообщению госкорпорации «Ростех», они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия.

В июне ОАК поставила партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты производят на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. В июле 2023 г. первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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