ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С, которые оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия, сообщила госкорпорация «Ростех».
В сообщении компании отмечается, что истребитель Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.
Истребители были произведены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина, который обеспечен загрузкой до 2028 г. в том числе из-за государственного заказа ВКС РФ. Производство работает с предприятиями «Ростеха» по проектам развития авиационной отрасли России.
В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв». Руководитель ГК, в свою очередь, отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%.