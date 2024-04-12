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ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С, которые оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия, сообщила госкорпорация «Ростех».

В сообщении компании отмечается, что истребитель Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

Истребители были произведены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина, который обеспечен загрузкой до 2028 г. в том числе из-за государственного заказа ВКС РФ. Производство работает с предприятиями «Ростеха» по проектам развития авиационной отрасли России.

20 февраля «Ростех» поставил в российские войска первую в 2024 г. партию БМП-3.

В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв». Руководитель ГК, в свою очередь, отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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