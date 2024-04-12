ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С

В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв». Руководитель ГК, в свою очередь, отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%.