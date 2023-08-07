Газета
Политика

Путин призвал увеличить долю производства новейших вооружений

Ведомости

Необходимо увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Чемезов отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%. Он добавил, что «великолепно зарекомендовали себя» БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандеры», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также вертолеты Ка-52, Ми-28, истребители Су-57, Су-35 и беспилотники «Куб» и «Ланцет». Глава «Ростеха» подчеркнул, что предприятия госкорпорации полностью закрывают необходимые объемы техники для Минобороны.

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. <...> Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. <..> "Ланцеты" и так далее», – заявил Путин в ответ.

Чемезов сообщил, что «Ростех» над этим «как раз работает».

Ранее по теме: Разработчик «Ланцетов» обсуждает возможность запуска их производства за рубежом

В середине июля в программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства заявил, что считает танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Он отметил, что эта техника «весьма эффективна». Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Одна из особенностей машины – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

«Ланцеты» также широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации. Минобороны регулярно сообщает об уничтожении техники противника такими дронами. В частности, 7 августа барражирующим боеприпасом была поражена гаубица М777 ВСУ в районе Нескучного ДНР, заявили в ведомстве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных