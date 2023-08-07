Путин призвал увеличить долю производства новейших вооружений

В середине июля в программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства заявил, что считает танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Он отметил, что эта техника «весьма эффективна». Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Одна из особенностей машины – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.