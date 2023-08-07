Путин призвал увеличить долю производства новейших вооружений
Необходимо увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Чемезов отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%. Он добавил, что «великолепно зарекомендовали себя» БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандеры», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также вертолеты Ка-52, Ми-28, истребители Су-57, Су-35 и беспилотники «Куб» и «Ланцет». Глава «Ростеха» подчеркнул, что предприятия госкорпорации полностью закрывают необходимые объемы техники для Минобороны.
«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. <...> Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. <..> "Ланцеты" и так далее», – заявил Путин в ответ.
Чемезов сообщил, что «Ростех» над этим «как раз работает».
В середине июля в программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства заявил, что считает танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Он отметил, что эта техника «весьма эффективна». Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Одна из особенностей машины – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
«Ланцеты» также широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации. Минобороны регулярно сообщает об уничтожении техники противника такими дронами. В частности, 7 августа барражирующим боеприпасом была поражена гаубица М777 ВСУ в районе Нескучного ДНР, заявили в ведомстве.