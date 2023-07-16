Путин поддержал идею изучения и применения Россией иностранной техники

«Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, – ну почему нет?» – сказал Путин.