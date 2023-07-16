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Путин поддержал идею изучения и применения Россией иностранной техники

Ведомости

Захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться. Россия после ее взятия может «заглянуть вовнутрь» и рассмотреть возможность применения таких вооружений, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства ответил на вопрос о «судьбе» иностранной техники после того, как она переходит под контроль российских военных. Ранее, в частности, стало известно об изучении в Москве ракеты Storm Shadow, которую Украине поставила Великобритания. Кроме того, российские военные взяли американскую БМП Bradley.

«Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, – ну почему нет?» – сказал Путин.

На прошлой неделе руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow. По его словам, специалисты оборонного предприятия «расшифруют» алгоритмы системы управления ракетного вооружения. 7 июля он заявил, что Storm Shadow – «не первый и не последний трофей». По его информации, в боевом учебном центре «Царских волков» уже появилась «целая коллекция» перехваченных дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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