В России приступили к изучению сбитой ракеты Storm Shadow
Сбитая российскими силами ракета Storm Shadow доставлена из Запорожской области в Москву, специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к ее изучению, сообщил ТАСС руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Изучает оборонно-промышленный комплекс», – сказал Рогозин.
Ранее Рогозин рассказал агентству, что украинские военные пытались помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения, задействовав тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Руководитель центра в своем Telegram-канале также писал, что операция по транспортировке «трофейной» ракеты длилась два дня. По его словам, специалисты оборонного предприятия «расшифруют» алгоритмы системы управления ракетного вооружения.
«Надеюсь, "трепанация" системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм», – написал Рогозин.
7 июля он заявил, что Storm Shadow – «не первый и не последний трофей». По его информации, в боевом учебном центре «Царских волков» уже появилась «целая коллекция» перехваченных дронов.
О передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.