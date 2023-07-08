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В России приступили к изучению сбитой ракеты Storm Shadow

Ведомости

Сбитая российскими силами ракета Storm Shadow доставлена из Запорожской области в Москву, специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к ее изучению, сообщил ТАСС руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Изучает оборонно-промышленный комплекс», – сказал Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал агентству, что украинские военные пытались помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения, задействовав тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Руководитель центра в своем Telegram-канале также писал, что операция по транспортировке «трофейной» ракеты длилась два дня. По его словам, специалисты оборонного предприятия «расшифруют» алгоритмы системы управления ракетного вооружения.

Ранее по теме: В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

«Надеюсь, "трепанация" системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм», – написал Рогозин.

7 июля он заявил, что Storm Shadow – «не первый и не последний трофей». По его информации, в боевом учебном центре «Царских волков» уже появилась «целая коллекция» перехваченных дронов.

О передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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