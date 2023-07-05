Газета
Политика

В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

Ведомости

Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ракетой Storm Shadow. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью «Укринформ».

«Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух -земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», – сказал Громов.

Утром 22 июня по мосту было нанесено несколько ударов. Представитель военного следственного управления СК России сообщал, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту, и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».

Тогда врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост будет закрыт в течение 15–20 дней. Глава региона также заявил о возможных «очень серьезных» ответных мерах, упомянув мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты. После этого МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова в связи с заявлением Сальдо – в молдавском ведомстве назвали такие заявления неприемлемыми.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных