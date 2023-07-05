В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

Утром 22 июня по мосту было нанесено несколько ударов. Представитель военного следственного управления СК России сообщал, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту, и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».