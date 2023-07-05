В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow
Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ракетой Storm Shadow. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью «Укринформ».
«Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух -земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», – сказал Громов.
Утром 22 июня по мосту было нанесено несколько ударов. Представитель военного следственного управления СК России сообщал, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту, и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».
Тогда врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост будет закрыт в течение 15–20 дней. Глава региона также заявил о возможных «очень серьезных» ответных мерах, упомянув мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты. После этого МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова в связи с заявлением Сальдо – в молдавском ведомстве назвали такие заявления неприемлемыми.