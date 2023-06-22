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Молдавский МИД вызвал посла России из-за заявления Сальдо

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России из-за заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, говорится в сообщении советника по связям с общественностью министра иностранных дел республики Игоря Захарова.

Сальдо ранее сообщил о ракетном ударе ВСУ по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма. Он также заявил о возможных «очень серьезных» ответных мерах, упомянув мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты.

«Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне <...> Такие заявления абсолютно неприемлемы», – говорится в заявлении советника. Он отметил, что МИД «не потерпит таких выражений, направленных против Республики Молдовы».

Удары по мосту на административной границе Херсонской области и Крыма были нанесены утром 22 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что был атакован Чонгарский мост. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил о незначительных повреждениях моста, поэтому его восстановление не займет много времени.

Представитель военного следственного управления СК России заявил «РИА Новостям», что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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