Молдавский МИД вызвал посла России из-за заявления Сальдо

Представитель военного следственного управления СК России заявил «РИА Новостям», что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».