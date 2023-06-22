Молдавский МИД вызвал посла России из-за заявления Сальдо
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России из-за заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, говорится в сообщении советника по связям с общественностью министра иностранных дел республики Игоря Захарова.
Сальдо ранее сообщил о ракетном ударе ВСУ по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма. Он также заявил о возможных «очень серьезных» ответных мерах, упомянув мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты.
«Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне <...> Такие заявления абсолютно неприемлемы», – говорится в заявлении советника. Он отметил, что МИД «не потерпит таких выражений, направленных против Республики Молдовы».
Удары по мосту на административной границе Херсонской области и Крыма были нанесены утром 22 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что был атакован Чонгарский мост. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил о незначительных повреждениях моста, поэтому его восстановление не займет много времени.
Представитель военного следственного управления СК России заявил «РИА Новостям», что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».