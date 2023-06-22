Сальдо: ВСУ обстреляли мосты на границе Крыма и Херсонской области

О передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территорию Украины ведутся с лета 2022 г.