Сальдо: ВСУ обстреляли мосты на границе Крыма и Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow, отметил Сальдо. В результате удара никто не пострадал, на самих постах было повреждено лишь дорожное покрытие. Власти также временно организовали движение автотранспорта по резервному маршруту, добавил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил об ударе по Чонгарскому мосту. Специалисты проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, добавил он.
20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории России ракетами HIMARS и Storm Shadow, включая Крым. Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, подчеркнул он тогда. В этом случае РФ нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.
О передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территорию Украины ведутся с лета 2022 г.
Российские власти регулярно критикуют поставки вооружений на Украину, отмечая, что это может привести к разрастанию зоны конфликта.