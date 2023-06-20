Шойгу сообщил о планах ВСУ ударить ракетами по территории России
Киев планирует нанести удары по территории России, включая Крым. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
«По нашим данным, руководство ВСУ планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу»», – пояснил Шойгу (цитата по ТАСС).
Министр обороны отметил, что в случае применения этих ракет вне зоны спецоперации это будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт. Шойгу предупредил, что это повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.
О передаче Украине авиационных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территорию Украины ведутся с лета 2022 г.
Российские власти регулярно критикуют поставки вооружений на Украину, отмечая, что это может привести к разрастанию зоны конфликта. Ранее 20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по теме поставок западными странами оружия на Украину и их влияния на попытки дипломатического урегулирования конфликта.