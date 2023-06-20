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Политика

Шойгу сообщил о планах ВСУ ударить ракетами по территории России

Ведомости

Киев планирует нанести удары по территории России, включая Крым. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«По нашим данным, руководство ВСУ планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу»», – пояснил Шойгу (цитата по ТАСС).

Министр обороны отметил, что в случае применения этих ракет вне зоны спецоперации это будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт. Шойгу предупредил, что это повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Ранее по теме: Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

О передаче Украине авиационных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территорию Украины ведутся с лета 2022 г.

Российские власти регулярно критикуют поставки вооружений на Украину, отмечая, что это может привести к разрастанию зоны конфликта. Ранее 20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по теме поставок западными странами оружия на Украину и их влияния на попытки дипломатического урегулирования конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных