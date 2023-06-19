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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

Ведомости

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по теме поставок западными странами оружия на Украину и их влияния на попытки дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что это заседание станет ответом на традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине, которое западные страны запросили на 23 июня.

«Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», – добавил Полянский.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки. В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

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13 июня президент России Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что России придется отодвигать на безопасное расстояние военную инфраструктуру ВСУ по мере получения ими более дальнобойного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных