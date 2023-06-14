Песков прокомментировал слова Путина о «санитарной зоне» на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал его слова о возможном создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявив, что России придется отодвигать на безопасное расстояние военную инфраструктуру ВСУ по мере получения ими более дальнобойного оружия.
«Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляется обстрелы... Для того, чтобы обеспечить безопасность, по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», – рассказал он.
13 июня Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого заявил, что линия демилитаризованной зоны Украины должна проходить по границам Львова для обеспечения безопасности России.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки. В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.