Песков прокомментировал слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

«Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляется обстрелы... Для того, чтобы обеспечить безопасность, по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», – рассказал он.