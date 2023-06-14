Медведев предложил создать санитарную зону у границ Львова

Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал он.