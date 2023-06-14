Медведев предложил создать санитарную зону у границ Львова
Линия демилитаризованной зоны Украины должна проходить по границам Львова для обеспечения безопасности России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», – написал он.
Публикацию в своем Telegram-канале Медведев озаглавил «Два добрых утренних соображения». Второй комментарий политика касался «доказанного соучастия западных стран» в подрыве «Северных потоков». Зампред Совбеза РФ заявил, что теперь у России нет ограничений, чтобы воздерживаться от «уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана».
Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал он.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки. В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
В Кремле заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. Еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае поставок оружия большой дальности Украине России придется отодвигать военную технику от своих границ на безопасное расстояние.