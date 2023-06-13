Форуму и миру: что Путин рассказал военкорам перед ПМЭФ

И здесь ответ президента оказался более неожиданным. «Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен, – сказал Путин. – По большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, так мне докладывали». Но все же «они (видимо, ВСУ. – «Ведомости») целенаправленно «хаймерсами» били многократно по Каховской ГЭС». «Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным – и пошло разрушение», – сказал он. То есть расследование еще не завершено.