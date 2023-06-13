Путин заявил о рассмотрении Россией варианта выхода из зерновой сделки

Путин заявил о рассмотрении Россией варианта выхода из зерновой сделкиМосква пошла на нее не для себя, а ради беднейших стран мира, отметил он.
Москва думает над выходом из зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из портов юга Украины, действие которой кончается 17 июля после очередного продления на 60 дней в мае. Об этом заявил на встрече с военкорами в Кремле президент России Владимир Путин.
«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», – сказал Путин, отвечая на переданный телеведущим Евгением Поддубным вопрос «с передовой» спецоперации.
По его словам, Москва пошла на эти соглашения летом прошлого года не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке, «но для ребят, которые воюют, непонятно, зачем мы выпускаем это зерно, понимаю».
«Зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира», – объяснил президент. Путин отметил, что Россию в случае с зерновой сделкой в «очередной раз обманули», а для предусматривавшегося в рамках соглашений облегчения экспорта российского зерна не сделано ничего.
«Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки», – сказал Путин. Президент перечислил, что сделка включала в себя такие условия для России, как фрахт, страхование, платежи, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» (о подрыве магистрали 5 июня президент не упомянул).
Эти условия были названы МИД России в середине апреля как необходимые для продления зерновой сделки после 18 мая, однако соглашения все равно были пролонгированы – даже несмотря на отсутствие гарантий от остальных подписантов по российским требованиям.
Атаки морских дронов Украины по Черноморскому флоту во время зерновой сделки
29 октября 2022 г. – первая в истории спецоперации атака морскими дронами кораблей Черноморского флота России в Севастополе. Россия в знак протеста приостановила участие в «зерновой сделке», однако 2 ноября возобновила его, а потом, в середине месяца, продлила соглашения. 22 марта 2023 г. украинские морские беспилотники попытались атаковать корабли российского черноморского флота в Севастопольской бухте, заявил губернатор города Михаил Развозжаев. 24 мая в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор украинскими морскими БПЛА атаковано судно связи Черноморского флота «Иван Хурсс» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, заявили в российском Минобороны. 11 июня Минобороны заявило о попытке атаки российского корабля «Приазовье», который следил за безопасностью газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
Боле того, 5 июня в Харьковской области участок аммиакопровода Тольятти – Одесса был поврежден впервые с начала СВО. 7 июня пресс-служба Минобороны РФ назвала виновной в намеренном повреждении аммиакопровода украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ремонтно-восстановительные работы, скорее всего, займут от одного до трех месяцев «при наличии доступа к месту повреждения». Она также назвала Украину «единственной заинтересованной стороной» в повреждении аммиакопровода и заверила, что Россия примет меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что возобновить работу аммиакопровода до окончания боевых действий едва ли возможно, а вывод магистрали из строя минимизирует и шансы продления зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи с СВО.
В апреле 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва откажется от участия в соглашении, если ее часть выполняться не будет. Тогда он допускал, что Россия может в сотрудничестве с Турцией и Катаром разработать альтернативные возможности для экспорта российской сельхозпродукции вне зерновых соглашений.
Путин констатирует объективно создавшуюся обстановку. В этих условиях было бы логично, если бы Россия наконец отказалась от продления участия в приносящих убыток соглашениях, так как условия не выполняются, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Военный аналитик, редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что, хотя однозначно утверждать, что «зерновой коридор» использовался для атак морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота России нельзя, такая вероятность теоретически возможна, учитывая район атак.