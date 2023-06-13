Путин заявил о рассмотрении Россией варианта выхода из зерновой сделки

Атаки морских дронов Украины по Черноморскому флоту во время зерновой сделки

29 октября 2022 г. – первая в истории спецоперации атака морскими дронами кораблей Черноморского флота России в Севастополе. Россия в знак протеста приостановила участие в «зерновой сделке», однако 2 ноября возобновила его, а потом, в середине месяца, продлила соглашения. 22 марта 2023 г. украинские морские беспилотники попытались атаковать корабли российского черноморского флота в Севастопольской бухте, заявил губернатор города Михаил Развозжаев. 24 мая в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор украинскими морскими БПЛА атаковано судно связи Черноморского флота «Иван Хурсс» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, заявили в российском Минобороны. 11 июня Минобороны заявило о попытке атаки российского корабля «Приазовье», который следил за безопасностью газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.