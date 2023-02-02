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Лавров: поставки оружия Киеву вынуждают отодвигать ВСУ на безопасное расстояние

Ведомости

Чем больше дальность оружия, которое Запад поставляет Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Глава МИД отметил, что сейчас российские войска стремятся отодвинуть артиллерию ВСУ на безопасное для территории РФ расстояние.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощь. Накануне, 1 февраля, агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В июле 2022 г. Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных