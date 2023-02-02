Лавров: поставки оружия Киеву вынуждают отодвигать ВСУ на безопасное расстояние

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощь. Накануне, 1 февраля, агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км.