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СМИ: США хотят добавить до шести новых членов в Совбез ООН

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена готовит инициативу по «капитальному ремонту» Совета безопасности (СБ) ООН, направленную на восстановление мирового доверия к нему. Предложение включает добавление до шести новых постоянных членов СБ ООН без права вето, пишет The Washington Post.

Этот шаг, отмечает издание, отражает желание Белого дома признать растущую роль развивающихся стран, а также сгладить широко распространенное недовольство нынешними членами совета и их «неспособность остановить глобальные конфликты».

Сейчас представитель президента США в ООН Линда Томас-Гринфилд, по данным WP, проводит консультации с дипломатами стран – участниц ООН по этому предложению.

Как напоминает издание, Бразилия и Индия, ведущие развивающиеся страны, давно добивались изменений в порядке функционирования СБ, который, по их оценке, не представляет интересов глобального Юга – Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом же в апреле говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По его словам, Запад в СБ ООН «представлен слишком уж сильно», что «подрывает принцип многосторонности».

Сейчас Совбез ООН состоит из 15 членов. Это пять постоянных членов, обладающих правом вето, (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция), а также десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок. Сейчас в их число входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония. Из 193 стран – членов ООН свыше 50 никогда не были членами Совбеза.

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Байден еще в сентябре прошлого года заявил о поддержке идеи расширить состав СБ. «Пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», – сказал он тогда.

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, это далеко не первое предложение изменить состав СБ ООН. Поправки в устав ООН требуют их ратификации от двух третей всех членов организации. Поэтому до сих пор ни разу, кроме технических правок вроде изменения названий стран, устав ООН не менялся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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