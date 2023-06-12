СМИ: США хотят добавить до шести новых членов в Совбез ООН

Как напоминает издание, Бразилия и Индия, ведущие развивающиеся страны, давно добивались изменений в порядке функционирования СБ, который, по их оценке, не представляет интересов глобального Юга – Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом же в апреле говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По его словам, Запад в СБ ООН «представлен слишком уж сильно», что «подрывает принцип многосторонности».