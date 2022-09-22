США и Франция предлагают расширить Совет Безопасности ООН

США и Франция предлагают расширить Совет Безопасности ООНЭту попытку подорвать позиции России будет крайне трудно реализовать
Президент США Джо Байден заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 21 сентября, что поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности (СБ). «Пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – сказал Байден. С момента основания СБ ООН в 1945 г. в него всегда входило пять постоянных членов: США, Китай, СССР (с 1992 г. – Российская Федерация), Великобритания и Франция.
Днем ранее с похожей инициативой, дополненной ограничением права вето отдельных членов СБ ООН, выступил на Генассамблее французский президент Эмманюэль Макрон. Он мотивировал свое предложение тем, что на фоне проведения Россией военной операции на Украине в мире усилились угрозы «фрагментации» мирового сообщества, увеличения числа «нерешаемых конфликтов» и «распространения оружия массового уничтожения». На эти вызовы, заявил Макрон, нельзя ответить без региональных держав, которые и стоит включить в СБ ООН как новых постоянных членов. Права вето французский президент предложил лишать постоянных членов в случае обвинения их в «массовых преступлениях».