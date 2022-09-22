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США и Франция предлагают расширить Совет Безопасности ООН

Эту попытку подорвать позиции России будет крайне трудно реализовать
Илья Лакстыгал Анна Караванова
США не призывают к исключению из числа постоянных членов СБ ООН России, несмотря на критику в ее адрес / Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 21 сентября, что поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности (СБ). «Пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – сказал Байден. С момента основания СБ ООН в 1945 г. в него всегда входило пять постоянных членов: США, Китай, СССР (с 1992 г. – Российская Федерация), Великобритания и Франция.

Днем ранее с похожей инициативой, дополненной ограничением права вето отдельных членов СБ ООН, выступил на Генассамблее французский президент Эмманюэль Макрон. Он мотивировал свое предложение тем, что на фоне проведения Россией военной операции на Украине в мире усилились угрозы «фрагментации» мирового сообщества, увеличения числа «нерешаемых конфликтов» и «распространения оружия массового уничтожения». На эти вызовы, заявил Макрон, нельзя ответить без региональных держав, которые и стоит включить в СБ ООН как новых постоянных членов. Права вето французский президент предложил лишать постоянных членов в случае обвинения их в «массовых преступлениях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных