США и Франция предлагают расширить Совет Безопасности ООН

Президент США Джо Байден заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 21 сентября, что поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности (СБ). «Пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – сказал Байден. С момента основания СБ ООН в 1945 г. в него всегда входило пять постоянных членов: США, Китай, СССР (с 1992 г. – Российская Федерация), Великобритания и Франция.