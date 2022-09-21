Макрон предложил ограничить право вето в Совбезе ООН

Макрон предложил ограничить право вето в Совбезе ООНТакже президент Франции призвал расширить его состав ради «репрезентативности»
Право вето постоянных членов Совбеза (СБ) ООН, куда, в числе прочих, входит Россия, необходимо ограничить. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи на 77-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, предлагая реформировать ключевой орган организации на фоне идущих на Украине боевых действий. Он также призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН. В него с момента основания организации входят Россия (ранее СССР), США, Китай, Великобритания и Франция. Трансляция выступления Макрона велась на YouTube-канале ООН.
«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию СБ ООН с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае [обвинениях государств в] массовых преступлений», – сказал Макрон. Это, по словам президента Франции, необходимо для поддержания «современного мирового порядка».
Впрочем, Макрон не конкретизировал, сколько и каких государств нужно добавить в число постоянных членов СБ ООН.
Французский президент объяснил свое предложение усилившимися после обострения украинского кризиса угрозами «фрагментации» мирового сообщества, увеличением числа «нерешаемых конфликтов» и «распространением оружия массового уничтожения». «Так много угроз, на которые нельзя ответить без объединения региональных держав», – отметил Макрон.
До того как предложить реформу СБ ООН, Макрон раскритиковал специальную военную операцию на Украине. По его словам, ситуация провоцирует усугубление глобальных экономических и социальных проблем. Макрон отметил, что Франция, напротив, будет усиленно искать пути к миру, и поэтому президент Франции «взял на себя ведение диалога с Россией с начала» конфликта.
На данный момент членами СБ ООН являются 15 государств. Устав ООН не содержит прямых упоминаний о праве вето, но п. 3 ст. 27 устава организации определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если «за них поданы совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».
Таким образом, право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции СБ ООН вне зависимости от его уровня поддержки другими странами. Ранее, в сентябре 2017 г., на 72-й Генассамблее ООН реформировать организацию с установлением более прозрачного контроля за расходами предлагал прошлый президент США Дональд Трамп. Против выступили в том числе РФ и Китай.