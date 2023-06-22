Представитель СК сообщил о четырех выпущенных ракетах по Чонгарскому мосту
Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области и Крыма, заявил представитель военного следственного управления СК России в комментарии «РИА Новости».
«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», – рассказал он.
В дорожное полотно при этом попала одна ракета, добавил представитель СК.
Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма. По предварительным данным, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow, отметил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, подтвердил удар по Чонгарскому мосту. Специалисты проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, добавил он. Позднее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил о незначительных повреждениях моста, поэтому восстановление объекта не займет много времени.
20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, подчеркнул он тогда. В этом случае РФ нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.