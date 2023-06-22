Газета
Политика

Представитель СК сообщил о четырех выпущенных ракетах по Чонгарскому мосту

Ведомости

Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области и Крыма, заявил представитель военного следственного управления СК России в комментарии «РИА Новости».

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», – рассказал он.

В дорожное полотно при этом попала одна ракета, добавил представитель СК.

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма. По предварительным данным, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow, отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, подтвердил удар по Чонгарскому мосту. Специалисты проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, добавил он. Позднее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил о незначительных повреждениях моста, поэтому восстановление объекта не займет много времени.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, подчеркнул он тогда. В этом случае РФ нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных