Представитель СК сообщил о четырех выпущенных ракетах по Чонгарскому мосту

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет расцениваться как полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, подчеркнул он тогда. В этом случае РФ нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.