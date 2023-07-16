Разработчик «Ланцетов» обсуждает возможность запуска их производства за рубежом
Производство российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» может быть организовано за границей, соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире телеканала «Россия 1».
«Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что очередь, но интерес очень устойчивый», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Захаров также уточнил, что в России производство этих изделий организовано в здании бывшего торгового центра, который закрылся в период пандемии коронавируса, потому что в нем есть все необходимое, включая вентиляцию.
«Ланцеты» в настоящее время широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации, в официальных сводках Минобороны и сообщениях военкоров часто публикуются видео того, как эти дроны уничтожают западную технику, поставленную Украине.