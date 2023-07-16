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Бизнес

Разработчик «Ланцетов» обсуждает возможность запуска их производства за рубежом

Ведомости

Производство российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» может быть организовано за границей, соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире телеканала «Россия 1».

«Обсуждается, причем на нескольких континентах именно производство. Не сказать, что очередь, но интерес очень устойчивый», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Захаров также уточнил, что в России производство этих изделий организовано в здании бывшего торгового центра, который закрылся в период пандемии коронавируса, потому что в нем есть все необходимое, включая вентиляцию.

«Ланцеты» в настоящее время широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации, в официальных сводках Минобороны и сообщениях военкоров часто публикуются видео того, как эти дроны уничтожают западную технику, поставленную Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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