На старте основной сессии на Мосбирже индексы показали рост
Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,2% и достиг 2547,46 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2% и составил 986,16 пункта.
Подорожали акции ПИК (+2,1%), «Газпрома» (+1,8%), МКПАО «ВК» (+1,3%), «Интер РАО» (+1,3%), АФК «Система» (+1,2%), «Аэрофлота» (+1,1%), ВТБ (+1,1%), «Русала» (+1%), «Новатэка» (+1%), «Алроса» (+0,9%), «ММК» (+0,7%), ПАО «Полюс» (+0,7%), «НЛМК» (+0,6%), «Фосагро» (+0,5%), «Северстали» (+0,5%), «Норникеля» (+0,5%).
7 ноября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже индекс Мосбиржи снизился на 0,55% до 2528,83 пункта к 07:01 мск.
Подешевели акции «Роснефти» (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), МКПАО «Яндекс» (-0,4%), «Татнефти» (-0,3%), Мосбиржи (-0,3%), «МТС» (-0,3%), «Северстали» (-0,2%), «Сургутнефтегаза» (-0,1%), «ММК» (-0,1%), «Т-технологий» (-0,1%), «Норникеля» (-0,1%). Подорожали бумаги ПИК (+0,9%), «Интер РАО» (+0,5%), «Русала» (+0,4%), МКПАО «ВК» (+0,4%), «Аэрофлота» (+0,3%), «Новатэка» (+0,3%), АФК «Система» (+0,3%), «Фосагро» (+0,3%), «Алросы» (+0,2%), ВТБ (+0,2%).
6 ноября по итогам основной сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,15% и составил 2543 пункта, индекс РТС – на 0,38% до 984 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции X5 (+1,21%), «Газпрома» (+0,35%), Мосбиржи (+0,29%), «Роснефти» (+0,06%). Лидерами падения стали бумаги «Татнефти» (-1,1%), НЛМК (-0,93%), «Лукойла» (-0,92%), Северстали (-0,56%) и ПАО «Полюс» (-0,46%).