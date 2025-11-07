На старте основной сессии на Мосбирже индексы показали рост

Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,2% и достиг 2547,46 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2% и составил 986,16 пункта.