Мосбиржа расширит список биржевых фондов для торговли в выходные

К дополнительной сессии будут допущены БПИФ «Альфа-капитал управляемые акции» (AKME), «Альфа-капитал управляемые акции с выплатой дохода» (AKIE), «Альфа-капитал квант» (AKQU) и «Альфа-капитал золото» (AKGD) под управлением УК «Альфа-капитал». В выходные дни также будет торговаться фонд «Финам облигационный с выплатой» (FMBR) УК «Финам менеджмент».