Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа расширит список биржевых фондов для торговли в выходные

Ведомости

Московская биржа 8 ноября допустит на дополнительную торговую сессию выходного дня фондового рынка еще пять биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).

К дополнительной сессии будут допущены БПИФ «Альфа-капитал управляемые акции» (AKME), «Альфа-капитал управляемые акции с выплатой дохода» (AKIE), «Альфа-капитал квант» (AKQU) и «Альфа-капитал золото» (AKGD) под управлением УК «Альфа-капитал». В выходные дни также будет торговаться фонд «Финам облигационный с выплатой» (FMBR) УК «Финам менеджмент».

Инвесторы могут торговать биржевыми фондами в выходные дни с июня 2025 г. Сейчас на фондовом рынке площадки в выходные дни доступно 263 инструментов, из них 249 – акции российских эмитентов.

10 сентября на Мосбирже начались торги индексными БПИФами «Альфа-капитал индекс Мосбиржи финансов полной доходности» (AKFN) и «Альфа-капитал индекс Мосбиржи потребительского сектора полной доходности» (AKCN) под управлением УК «Альфа-капитал». Паи обоих фондов инвесторы могут купить на основных, утренних и вечерних торговых сессиях. Фонды доступны для неквалифицированных инвесторов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте