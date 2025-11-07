Мосбиржа расширит список биржевых фондов для торговли в выходные
Московская биржа 8 ноября допустит на дополнительную торговую сессию выходного дня фондового рынка еще пять биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
К дополнительной сессии будут допущены БПИФ «Альфа-капитал управляемые акции» (AKME), «Альфа-капитал управляемые акции с выплатой дохода» (AKIE), «Альфа-капитал квант» (AKQU) и «Альфа-капитал золото» (AKGD) под управлением УК «Альфа-капитал». В выходные дни также будет торговаться фонд «Финам облигационный с выплатой» (FMBR) УК «Финам менеджмент».
Инвесторы могут торговать биржевыми фондами в выходные дни с июня 2025 г. Сейчас на фондовом рынке площадки в выходные дни доступно 263 инструментов, из них 249 – акции российских эмитентов.
10 сентября на Мосбирже начались торги индексными БПИФами «Альфа-капитал индекс Мосбиржи финансов полной доходности» (AKFN) и «Альфа-капитал индекс Мосбиржи потребительского сектора полной доходности» (AKCN) под управлением УК «Альфа-капитал». Паи обоих фондов инвесторы могут купить на основных, утренних и вечерних торговых сессиях. Фонды доступны для неквалифицированных инвесторов.