Мосбиржа начала торги двумя индексными биржевыми фондами «Альфа-капитала»
БПИФ «Альфа-капитал индекс Мосбиржи финансов полной доходности» (AKFN) отслеживает индекс MEFNTR, а также осуществляет инвестиции в акции ведущих российских компаний финансового сектора. БПИФ «Альфа-капитал индекс Мосбиржи потребительского сектора полной доходности» (AKCN), в свою очередь, ориентируется на индекс MECNTR и предоставляет возможность формирования портфеля акций компаний, работающих в области розничной торговли, потребительских товаров и услуг, здравоохранения, фармацевтики, а также автомобильной и пищевой промышленности.
Паи обоих фондов доступны для приобретения инвесторами в ходе основных, утренних и вечерних торговых сессий.
В сообщении уточняется, что фонды доступны для неквалифицированных инвесторов. Портфели БПИФов будут регулярно подвергаться ребалансировке для соответствия индексам биржи, а полученные дивиденды будут реинвестированы. На момент начала торгов стоимость пая каждого фонда составила 100 руб., а минимальный объем покупки равен одному паю.
Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин рассказал, что новые инвестиционные фонды могут открыть возможность инвестиций в акции компаний отдельных отраслей. Он добавил, что линейка индексов Мосбиржи позволяет управляющим компаниям использовать их в качестве бенчмарков и запускать новые инвестиционные инструменты.
Генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева отметила, что вариативность динамики рыночных активов создает спрос на инструменты, позволяющие мгновенно получить экспозицию в различных сегментах экономики. По ее словам, индексный подход к формированию портфелей обеспечивает прозрачность инвестиционного процесса, снижает издержки и делает портфельное управление более доступным для широкой аудитории инвесторов. В связи с этим было принято решение о расширении линейки БПИФов «Альфа-капитала» новыми индексными продуктами с диверсифицированным акцентом на ключевые отрасли.
С 28 июня на дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Мосбиржи стали доступные БПИФы. Общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные, составило 117. 114 из них – акции российских эмитентов. На первом этапе стали доступны паи фондов «Альфа-капитал денежный рынок» (AKMM), «Альфа-капитал денежный рынок плюс» (AKMP) и «АТОН – накопительный в рублях» (AMNR). В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций для операций в выходные расширят.