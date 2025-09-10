Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа начала торги двумя индексными биржевыми фондами «Альфа-капитала»

Ведомости

На Мосбирже 10 сентября стартовали торги двумя индексными БПИФами под управлением УК «Альфа-капитал». Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

БПИФ «Альфа-капитал индекс Мосбиржи финансов полной доходности» (AKFN) отслеживает индекс MEFNTR, а также осуществляет инвестиции в акции ведущих российских компаний финансового сектора. БПИФ «Альфа-капитал индекс Мосбиржи потребительского сектора полной доходности» (AKCN), в свою очередь, ориентируется на индекс MECNTR и предоставляет возможность формирования портфеля акций компаний, работающих в области розничной торговли, потребительских товаров и услуг, здравоохранения, фармацевтики, а также автомобильной и пищевой промышленности.

Паи обоих фондов доступны для приобретения инвесторами в ходе основных, утренних и вечерних торговых сессий.

Время торгов на рынке облигаций Мосбиржи увеличится с 22 сентября

Инвестиции

В сообщении уточняется, что фонды доступны для неквалифицированных инвесторов. Портфели БПИФов будут регулярно подвергаться ребалансировке для соответствия индексам биржи, а полученные дивиденды будут реинвестированы. На момент начала торгов стоимость пая каждого фонда составила 100 руб., а минимальный объем покупки равен одному паю.

Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин рассказал, что новые инвестиционные фонды могут открыть возможность инвестиций в акции компаний отдельных отраслей. Он добавил, что линейка индексов Мосбиржи позволяет управляющим компаниям использовать их в качестве бенчмарков и запускать новые инвестиционные инструменты.

Генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева отметила, что вариативность динамики рыночных активов создает спрос на инструменты, позволяющие мгновенно получить экспозицию в различных сегментах экономики. По ее словам, индексный подход к формированию портфелей обеспечивает прозрачность инвестиционного процесса, снижает издержки и делает портфельное управление более доступным для широкой аудитории инвесторов. В связи с этим было принято решение о расширении линейки БПИФов «Альфа-капитала» новыми индексными продуктами с диверсифицированным акцентом на ключевые отрасли.

С 28 июня на дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Мосбиржи стали доступные БПИФы. Общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные, составило 117. 114 из них – акции российских эмитентов. На первом этапе стали доступны паи фондов «Альфа-капитал денежный рынок» (AKMM), «Альфа-капитал денежный рынок плюс» (AKMP) и «АТОН – накопительный в рублях» (AMNR). В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций для операций в выходные расширят.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте