Мосбиржа начала торги двумя индексными биржевыми фондами «Альфа-капитала»

Генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева отметила, что вариативность динамики рыночных активов создает спрос на инструменты, позволяющие мгновенно получить экспозицию в различных сегментах экономики. По ее словам, индексный подход к формированию портфелей обеспечивает прозрачность инвестиционного процесса, снижает издержки и делает портфельное управление более доступным для широкой аудитории инвесторов. В связи с этим было принято решение о расширении линейки БПИФов «Альфа-капитала» новыми индексными продуктами с диверсифицированным акцентом на ключевые отрасли.