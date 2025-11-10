Выручка Veon за III квартал 2025 года выросла на 7,5%
Выручка нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 7,5% год к году и достигла $1,115 млн.
Показатель EBITDA вырос на 19,7% до $524 млн. Прямой доход от цифровых технологий возрос на 63,1% и достиг $198 млн, что составляет 17,8% от выручки холдинга. Доходы от финансовых услуг увеличились на 32,6% до $107,5 млн . Общая сумма денег, их эквивалентов и депозитов составляет $1,666 млн. Чистый долг без учета обязательств по аренде достиг $1,729 млн. Свободный денежный поток составил $584 млн.
Холдинг повысил прогноз по EBITDA на 2025 г. до 16–18% в денежном выражении. Ранее показатель составлял 14–16%.
Совет директоров Veon также одобрил программы обратного выкупа американских депозитарных расписок (АДР) компании и находящихся в обращении облигаций на сумму до $100 млн.