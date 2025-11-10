Выручка Veon за III квартал 2025 года выросла на 7,5%

Показатель EBITDA вырос на 19,7% до $524 млн. Прямой доход от цифровых технологий возрос на 63,1% и достиг $198 млн, что составляет 17,8% от выручки холдинга. Доходы от финансовых услуг увеличились на 32,6% до $107,5 млн . Общая сумма денег, их эквивалентов и депозитов составляет $1,666 млн. Чистый долг без учета обязательств по аренде достиг $1,729 млн. Свободный денежный поток составил $584 млн.