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Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»

Ведомости

Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») и окончательно ушел из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Российский актив продан топ-менеджменту во главе с генеральным директором «Вымпелкома» Александром Торбаховым. Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу отметил, что продажа компании позволит Veon «сосредоточить энергию на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на рынках в Пакистане, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и на Украине».

Уточняется, что сделка не предусматривает обратный выкуп и означает полный уход Veon из России. 

В ноябре 2022 г. Veon объявил о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями актива, помимо Торбахова, среди топ-менеджеров числятся Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов.

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«Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб., но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщал, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблигациям, то в сентябре 2023 г. стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, писали «Ведомости».

Как пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения сделки, «Вымпелком» выкупает облигации у держателей и получает на баланс облигации Veon со сроком погашения 13 октября. Ожидалось, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до этого срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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