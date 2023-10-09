Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»

«Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб., но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщал, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблигациям, то в сентябре 2023 г. стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, писали «Ведомости».