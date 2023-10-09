Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»
Российский актив продан топ-менеджменту во главе с генеральным директором «Вымпелкома» Александром Торбаховым. Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу отметил, что продажа компании позволит Veon «сосредоточить энергию на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на рынках в Пакистане, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и на Украине».
Уточняется, что сделка не предусматривает обратный выкуп и означает полный уход Veon из России.
«Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб., но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. Если в ноябре 2022 г. Veon сообщал, что сделка будет оплачена «главным образом» путем выплаты долга Veon по еврооблигациям, то в сентябре 2023 г. стороны уточнили, что вся сумма сделки в 130 млрд руб. будет покрыта за счет еврооблигаций, писали «Ведомости».
Как пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения сделки, «Вымпелком» выкупает облигации у держателей и получает на баланс облигации Veon со сроком погашения 13 октября. Ожидалось, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до этого срока.