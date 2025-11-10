Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября

Ведомости

Индекс Московской биржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября 2025 г. По состоянию на 11:05 мск индекс площадки вырос на 1,32% и достиг 2600,19 пункта.

К 11:50 индекс IMOEX2 замедлил рост до 1% и составил 2592,01 пункта.

10 ноября российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже показал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 1% и достиг 2592,21 пункта, индекс РТС также увеличился на 1% и составил 1005,35 пункта.

Подорожали акции МКПАО «Эн+ груп» (+3,1%), ПИК (+1,8%), ПАО «Полюс» (+1,5%), «Северстали» (+1,4%), «Татнефти» (+1,3%), «Аэрофлота» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), «ММК» (+1,3%), МКПАО «ВК» (+1,3%), «Алросы» (+1,2%), «НЛМК» (+1,2%), «Роснефти» (+1,2%), ВТБ (+1,1%), ПАО «Газпром» (+1,1%), «Лукойла» (+1%), «Интер РАО» (+1%), Мосбиржи (+0,9%), «Сургутнефтегаза» (+0,9%), АФК «Система» (+0,9%), МКПАО «Яндекс» (+0,9%).

На старте торгов утренней сессии на Мосбирже к 07:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,7% до 2584,25 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги «Аэрофлота» (+1,5%), «НЛМК» (+1,5%), Мосбиржи (+1,3%), «Северстали» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), МКПАО «ВК» (+1,3%), «ММК» (+1,1%), «Татнефти» (+1,1%), МКПАО «Яндекс» (+1%), «Роснефти» (+1%).

7 ноября по итогам торгов основой сессии на площадке индекс Мосбиржи вырос на 0,93% и достиг 2566 пунктов, индекс РТС – на 1,12% до 995 пунктов. Подорожали акции «Татнефти» (+2,95%), ПАО «Газпром» (+2,8%), «Новатэка» (+1,89%), X5 (+1,75%), «Норникеля» (+1,62%). Подешевели бумаги «Лукойла» (-2,88%).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её