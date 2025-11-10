Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября
Индекс Московской биржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября 2025 г. По состоянию на 11:05 мск индекс площадки вырос на 1,32% и достиг 2600,19 пункта.
К 11:50 индекс IMOEX2 замедлил рост до 1% и составил 2592,01 пункта.
10 ноября российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже показал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 1% и достиг 2592,21 пункта, индекс РТС также увеличился на 1% и составил 1005,35 пункта.
Подорожали акции МКПАО «Эн+ груп» (+3,1%), ПИК (+1,8%), ПАО «Полюс» (+1,5%), «Северстали» (+1,4%), «Татнефти» (+1,3%), «Аэрофлота» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), «ММК» (+1,3%), МКПАО «ВК» (+1,3%), «Алросы» (+1,2%), «НЛМК» (+1,2%), «Роснефти» (+1,2%), ВТБ (+1,1%), ПАО «Газпром» (+1,1%), «Лукойла» (+1%), «Интер РАО» (+1%), Мосбиржи (+0,9%), «Сургутнефтегаза» (+0,9%), АФК «Система» (+0,9%), МКПАО «Яндекс» (+0,9%).
На старте торгов утренней сессии на Мосбирже к 07:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,7% до 2584,25 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги «Аэрофлота» (+1,5%), «НЛМК» (+1,5%), Мосбиржи (+1,3%), «Северстали» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), МКПАО «ВК» (+1,3%), «ММК» (+1,1%), «Татнефти» (+1,1%), МКПАО «Яндекс» (+1%), «Роснефти» (+1%).