Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября

10 ноября российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже показал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 1% и достиг 2592,21 пункта, индекс РТС также увеличился на 1% и составил 1005,35 пункта.