Вложения паевых фондов в денежный рынок Мосбиржи превысили 1,5 трлн рублей
Вложения паевых фондов коллективных инвестиций в денежный рынок Московской биржи превысили 1,5 трлн руб. Об этом сообщила площадка.
Это произошло из-за роста числа частных инвесторов, которое составило около 2 млн человек, увеличившись в 1,4 раза. По данным Мосбиржи, более 90% активов в фондах денежного рынка принадлежит частным инвесторам. Средний размер вложений одного частного инвестора превышает 700 000 руб.
Сейчас на рынке представлено 18 биржевых фондов и 5 открытых паевых фондов, инвестирующих в инструменты денежного рынка. Директор по развитию денежного рынка площадки Дмитрий Даниленко отметил, что для инвесторов вложения в фонды денежного рынка – не только инструмент долгосрочных инвестиций, но и «удобный способ выгодно “припарковать” свободные деньги и в любой момент востребовать их вместе с накопленными процентами».
В Мосбирже добавили, что как ориентир доходности (бенчмарк) фонда денежного рынка управляющие компании могут использовать рассчитываемую Мосбиржей ставку денежного рынка RUSFAR или рассчитываемую ЦБ ставку RUONIA.
«Ведомости» писали в июле, что потенциал паевых инвестфондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов огромен, но рынок столкнулся с кризисом идей. Как говорила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, пока что основная идея игроков рынка – «срочно дайте налоговые льготы».
Шишлянникова тогда посоветовала управляющим «напрячься» и искать идеи в других местах, поскольку тенденция последних лет такова, что льготы даются только на длинном горизонте.