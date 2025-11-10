Вложения паевых фондов в денежный рынок Мосбиржи превысили 1,5 трлн рублей

Сейчас на рынке представлено 18 биржевых фондов и 5 открытых паевых фондов, инвестирующих в инструменты денежного рынка. Директор по развитию денежного рынка площадки Дмитрий Даниленко отметил, что для инвесторов вложения в фонды денежного рынка – не только инструмент долгосрочных инвестиций, но и «удобный способ выгодно “припарковать” свободные деньги и в любой момент востребовать их вместе с накопленными процентами».