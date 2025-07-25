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Главная / Инвестиции /

Рынок паевых фондов для «неквалов» столкнулся с кризисом идей

Возможности для развития индустрии после снижения ставок обсудили на конференции НАУФОР
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Потенциал паевых инвестфондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов огромен, но рынок столкнулся с кризисом идей, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2025». Пока что основная идея игроков рынка – «срочно дайте налоговые льготы», отметила она. Шишлянникова посоветовала управляющим «напрячься» и искать идеи в других местах, поскольку тенденция последних лет такова, что льготы даются только на длинном горизонте.

Другая главная идея рынка – «срочно дайте криптовалюту», в которую ПИФы пока инвестировать не могут, продолжает Шишлянникова. Ту же идею ЦБ слышал и от брокеров, которые недавно получили эту возможность, но инвесторы (пока такие инструменты разрешено продавать только «квалам». – «Ведомости») пока не сильно отреагировали, отметила она. «Поэтому мы в этом направлении, конечно же, будем думать. Но нам кажется, что это все-таки тоже не главная проблема недостатка инвестиционных стратегий на рынке», – сообщила Шишлянникова.

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