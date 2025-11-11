Госдума приняла закон об освобождении от НДС займов в драгоценных металлах
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций с займами и вкладами в драгоценных металлах.
Речь идет о поправках в ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, от налога будут освобождаться займы в слитках драгоценных металлов, вне зависимости от того, получил ли банк слитки во вклады или купил их самостоятельно. Также предлагается освободить от налогообложения выплату процентов в драгоценных металлах. В пояснительной записке сказано, что это позволит «создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов» в таком формате, так как проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте не облагаются НДС.
Целью инициативы является исключить налоговые и судебные споры, связанные с обоснованностью неуплаты НДС банками при подобных операциях, говорится в документе.
2 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина об освобождении от НДС операций с займами и вкладами в драгоценных металлах. 12 сентября соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Депутаты нижней палаты парламента приняли документ в первом чтении 14 октября.