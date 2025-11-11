Госдума приняла закон об освобождении от НДС займов в драгоценных металлах

Речь идет о поправках в ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, от налога будут освобождаться займы в слитках драгоценных металлов, вне зависимости от того, получил ли банк слитки во вклады или купил их самостоятельно. Также предлагается освободить от налогообложения выплату процентов в драгоценных металлах. В пояснительной записке сказано, что это позволит «создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов» в таком формате, так как проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте не облагаются НДС.