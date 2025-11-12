ЦБ анонсировал меры по обновлению регулирования розничных ПИФ
Банк России обозначил ключевые изменения в регулировании розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) по итогам публичного обсуждения соответствующего доклада. Как уточнили в регуляторе, они направлены на повышение инвестиционной привлекательности ПИФ и защиту интересов частных инвесторов.
Так, ЦБ планирует расширить перечень разрешенных для инвестирования активов за счет неторгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Их совокупная доля в структуре розничных ПИФ будет ограничена 10%, а для закрытых фондов – 20%.
Кроме того, управляющим компаниям дадут право отказываться от формирования фонда, если инвестиционная идея потеряла актуальность или отсутствует спрос со стороны инвесторов. Это позволит оперативнее возвращать вложенные средства.
Еще одно нововведение – возможность объединения нескольких биржевых ПИФ в один. Сейчас такая процедура предусмотрена только для открытых фондов. Мера позволит повысить эффективность управления и снизить операционные расходы.
«Эти и другие меры планируется разработать в 2026–2027 г.», – пояснили в ЦБ.
2 сентября сообщалось, что ассоциация НАУФОР направила в ЦБ предложения по развитию рынка розничных ПИФ. В частности, она предложила сократить срок владения индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), с которых приобретаются паи, с пяти до трех лет для получения налоговых льгот. Также НАУФОР считал важным дать отечественным финансовым институтам возможность предоставить инвесторам доступ к рынку криптовалют.