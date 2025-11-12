ЦБ анонсировал меры по обновлению регулирования розничных ПИФ

2 сентября сообщалось, что ассоциация НАУФОР направила в ЦБ предложения по развитию рынка розничных ПИФ. В частности, она предложила сократить срок владения индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), с которых приобретаются паи, с пяти до трех лет для получения налоговых льгот. Также НАУФОР считал важным дать отечественным финансовым институтам возможность предоставить инвесторам доступ к рынку криптовалют.