Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ анонсировал меры по обновлению регулирования розничных ПИФ

Ведомости

Банк России обозначил ключевые изменения в регулировании розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) по итогам публичного обсуждения соответствующего доклада. Как уточнили в регуляторе, они направлены на повышение инвестиционной привлекательности ПИФ и защиту интересов частных инвесторов.

Так, ЦБ планирует расширить перечень разрешенных для инвестирования активов за счет неторгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Их совокупная доля в структуре розничных ПИФ будет ограничена 10%, а для закрытых фондов – 20%.

Кроме того, управляющим компаниям дадут право отказываться от формирования фонда, если инвестиционная идея потеряла актуальность или отсутствует спрос со стороны инвесторов. Это позволит оперативнее возвращать вложенные средства.

Еще одно нововведение – возможность объединения нескольких биржевых ПИФ в один. Сейчас такая процедура предусмотрена только для открытых фондов. Мера позволит повысить эффективность управления и снизить операционные расходы.

«Эти и другие меры планируется разработать в 2026–2027 г.», – пояснили в ЦБ.

2 сентября сообщалось, что ассоциация НАУФОР направила в ЦБ предложения по развитию рынка розничных ПИФ. В частности, она предложила сократить срок владения индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), с которых приобретаются паи, с пяти до трех лет для получения налоговых льгот. Также НАУФОР считал важным дать отечественным финансовым институтам возможность предоставить инвесторам доступ к рынку криптовалют.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь