Мосбиржа начнет торги акциями «Дом.РФ» с 20 ноября

10 ноября госкорпорация официально объявила о намерении провести IPO. По данным представителей «Дом.РФ», привлеченные в рамках этого процесса денежные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера компании не будет продавать принадлежащие ему акции в ходе размещения и сохранит мажоритарную долю в капитале.