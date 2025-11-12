Мосбиржа начнет торги акциями «Дом.РФ» с 20 ноября
Ценные бумаги будут иметь тикер DOMRF и первый уровень листинга. В ноябре 2025 г. запланированы листинг и начало торгов. Инвесторы смогут приобрести акции, которые выпускаются в рамках дополнительной эмиссии. Поучаствовать в IPO смогут и неквалифицированные инвесторы.
10 ноября госкорпорация официально объявила о намерении провести IPO. По данным представителей «Дом.РФ», привлеченные в рамках этого процесса денежные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера компании не будет продавать принадлежащие ему акции в ходе размещения и сохранит мажоритарную долю в капитале.