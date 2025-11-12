Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа начнет торги акциями «Дом.РФ» с 20 ноября

Ведомости

Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября, говорится в сообщении торговой площадки.

Ценные бумаги будут иметь тикер DOMRF и первый уровень листинга. В ноябре 2025 г. запланированы листинг и начало торгов. Инвесторы смогут приобрести акции, которые выпускаются в рамках дополнительной эмиссии. Поучаствовать в IPO смогут и неквалифицированные инвесторы.

10 ноября госкорпорация официально объявила о намерении провести IPO. По данным представителей «Дом.РФ», привлеченные в рамках этого процесса денежные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера компании не будет продавать принадлежащие ему акции в ходе размещения и сохранит мажоритарную долю в капитале.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её